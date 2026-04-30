The Hershey Aktie
WKN: 869607 / ISIN: US4278663061
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30.04.2026 22:22:00
America’s protein obsession rages on. Chipotle, Hershey and others are capitalizing.
Americans are on a health and weight-loss kick, and they’re increasingly turning to protein to get the most out of what they eat.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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