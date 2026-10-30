Amerigo Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amerigo Resources lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,20 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amerigo Resources 0,060 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 72,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at