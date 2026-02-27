|
27.02.2026 06:31:29
Amerigo Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Amerigo Resources gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amerigo Resources ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 111,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 56,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 CAD. Im Vorjahr hatte Amerigo Resources 0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Jahresumsatz wurde auf 317,63 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 264,09 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.