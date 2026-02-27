Amerigo Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amerigo Resources gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amerigo Resources ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 111,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 56,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 CAD. Im Vorjahr hatte Amerigo Resources 0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 317,63 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 264,09 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at