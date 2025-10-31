Amerigo Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amerigo Resources hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 72,3 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at