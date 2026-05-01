Amerigo Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Amerigo Resources äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amerigo Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 63,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at