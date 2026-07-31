Amerigo Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Amerigo Resources präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CAD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,14 Prozent auf 107,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at