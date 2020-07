Amerikas größter Solarzellen-Installateur Sunrun kauft für Milliarden Vivint Solar- Aktien im Höhenflug

Der 3,2 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro) schwere Deal soll als reiner Aktientausch abgewickelt werden, teilten beide US-Unternehmen am Dienstag in San Francisco mit. Vivint-Solar -Aktionäre erhalten für jede Stammaktie 0,55 Stammaktien von Sunrun . Die Übernahme soll im vierten Quartal über die Bühne gehen. Die Transaktion ist noch abhängig von der Zustimmung der Regulierungsbehörden.

Die Corona-Krise macht der Branche für Dach-Solarpaneels in den USA schwer zu schaffen, weil sie sehr vom Haustürgeschäft abhängig ist und dieses im Rahmen der Pandemie im März ausgesetzt wurde. Nach dem Deal halten die Aktionäre von Vivint Solar etwa 36 Prozent des neuen Unternehmens und die Aktionäre von Sunrun 64 Prozent.

Geplante Übernahme treibt US-Solaraktien kräftig an

Fusionsvereinbarungen in der US-Solarbranche haben am Dienstag die Aktien des Sektors in die Höhe katapultiert. So sprangen Sunrun an der NASDAQ auf ein Rekordhoch bei 27,36 US-Dollar. Zuletzt ging es dann um knapp 22 Prozent auf 26,05 Dollar nach oben. Vivint Solar schossen an der NYSE um knapp 34 Prozent auf 14,22 Dollar hoch. Zeitweise waren sie bis auf 15,00 Dollar und damit auf ein Fünfjahreshoch gestiegen. JPMorgan -Analyst Mark Strouse sprach in einer ersten Reaktion von einer "positiven Entwicklung" und erwartet, sollte der Deal über die Bühne gehen, erhebliche Kostensynergien bei Sunrun. Zudem rechnet Strouse mit Synergien in der Wertschöpfungskette in den Bereichen Speicherung und Netzdienstleistungen.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)