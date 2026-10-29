Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
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29.10.2026 13:24:51
Ameriprise Financial Inc. Reveals Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Ameriprise Financial Inc. (AMP) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $1.126 billion, or $12.32 per share. This compares with $912 million, or $9.33 per share, last year.
Excluding items, Ameriprise Financial Inc. reported adjusted earnings of $1.103 billion or $12.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $5.117 billion from $4.791 billion last year.
Ameriprise Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.126 Bln. vs. $912 Mln. last year. -EPS: $12.32 vs. $9.33 last year. -Revenue: $5.117 Bln vs. $4.791 Bln last year.
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