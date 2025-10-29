Ameris Bancor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ameris Bancor hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameris Bancor 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 431,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 425,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at