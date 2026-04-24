Amerisafe: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amerisafe hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at