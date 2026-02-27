Amerisafe hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amerisafe hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amerisafe ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 74,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,47 USD gegenüber 2,89 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 317,25 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 309,04 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at