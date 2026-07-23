Amerisafe präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amerisafe veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,730 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amerisafe im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 81,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at