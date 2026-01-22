AmeriServ Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AmeriServ Financial stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AmeriServ Financial 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AmeriServ Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,5 Millionen USD im Vergleich zu 21,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,340 USD, nach 0,210 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 88,34 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 84,48 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at