AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
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20.10.2026 14:14:19
Ameriserv Financial Inc. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Ameriserv Financial Inc. (ASRV) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $3.10 million, or $0.18 per share. This compares with $2.54 million, or $0.15 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.6% to $15.96 million from $15.41 million last year.
Ameriserv Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.10 Mln. vs. $2.54 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.15 last year. -Revenue: $15.96 Mln vs. $15.41 Mln last year.
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