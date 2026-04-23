AmeriServ Financial legte Quartalsergebnis vor

AmeriServ Financial hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

AmeriServ Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,5 Millionen USD – ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AmeriServ Financial 21,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at