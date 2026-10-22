AmeriServ Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AmeriServ Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte AmeriServ Financial 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AmeriServ Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,8 Millionen USD im Vergleich zu 22,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at