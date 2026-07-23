23.07.2026 06:31:29

AmeriServ Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AmeriServ Financial hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AmeriServ Financial noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AmeriServ Financial mit einem Umsatz von insgesamt 22,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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