Ameritek Ventures Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ameritek Ventures Registered hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,0 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameritek Ventures Registered 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at