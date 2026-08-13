Ameritrust Financial Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ameritrust Financial Technologies hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 117,07 Prozent auf 0,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at