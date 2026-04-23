Ameritrust Financial Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ameritrust Financial Technologies hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ameritrust Financial Technologies ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ameritrust Financial Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Ameritrust Financial Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,16 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at