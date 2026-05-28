Ameritrust Financial Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ameritrust Financial Technologies hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at