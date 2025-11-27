Ameritrust Financial Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ameritrust Financial Technologies hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ameritrust Financial Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at