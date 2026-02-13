Amerityre präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amerityre lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,87 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at