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11.11.2026 06:31:29
Amerityre zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Amerityre hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,4 Millionen USD – ein Plus von 15,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amerityre 1,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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