Amerityre zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amerityre hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,4 Millionen USD – ein Plus von 15,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amerityre 1,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at