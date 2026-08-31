Ameriwest Critical Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Ameriwest Critical Metals lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,060 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,300 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at