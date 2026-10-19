Ames National gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ames National hat am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ames National noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 27,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at