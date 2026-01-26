Ames National mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ames National hat am 23.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,73 USD gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,25 Prozent auf 26,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 2,14 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ames National 1,14 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,26 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 92,44 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at