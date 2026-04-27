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27.04.2026 06:31:29
Ames National stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ames National hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ames National 25,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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