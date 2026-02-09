Amesite informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amesite veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Amesite 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1000 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at