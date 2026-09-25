Amesite: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Amesite hat am 23.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,180 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat Amesite im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amesite 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,630 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,030 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 0,36 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 227,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amesite einen Umsatz von 0,11 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at