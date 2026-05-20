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20.05.2026 06:31:29
Amesite: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Amesite hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Amesite im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 166,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amesite 0,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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