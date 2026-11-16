Amesite stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amesite hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at