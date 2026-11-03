Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|
03.11.2026 13:02:09
Ametek Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Ametek Inc. (AME) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $426.300 million, or $1.86 per share. This compares with $371.416 million, or $1.61 per share, last year.
Excluding items, Ametek Inc. reported adjusted earnings of $2.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.3% to $2.220 billion from $1.892 billion last year.
Ametek Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $426.300 Mln. vs. $371.416 Mln. last year. -EPS: $1.86 vs. $1.61 last year. -Revenue: $2.220 Bln vs. $1.892 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.26 To $ 2.30 Full year EPS guidance: $ 8.53 To $ 8.57
For the fourth quarter of 2026, overall sales are expected to be up in the low 20% range versus the fourth quarter of 2025
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ametek Inc.
|
02.11.26
|S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Ametek verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ametek von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Ametek veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.10.26
|S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Ametek Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ametek Inc.
|221,40
|2,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.