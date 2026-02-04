|
Ametek präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ametek hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,67 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,45 Prozent auf 2,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,40 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ametek ein Gewinn pro Aktie von 5,93 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,63 Prozent auf 7,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
