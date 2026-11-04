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04.11.2026 06:31:28
Ametek stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ametek hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Ametek hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,31 Prozent auf 2,22 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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