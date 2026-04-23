American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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23.04.2026 14:06:00
Amex cardholders are loading up on luxury goods and premium airfares, as spending growth picks up
American Express books 10% spending growth in the first quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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