Amex Exploration präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amex Exploration hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at