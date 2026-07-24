American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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24.07.2026 16:00:00
AmEx lifts revenue forecast, unchanged profit outlook weighs on shares
Billed business, a measure of total spending on AmEx cards, rose 9% to US$455.8 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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