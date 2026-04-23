American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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23.04.2026 14:33:50
Amex tops estimates as premium card spending stays strong
Billed business increased 10% to US$428 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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