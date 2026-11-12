Amexdrug informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amexdrug veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amexdrug 0,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at