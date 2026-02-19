Amfil Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amfil Technologies hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem Umsatz von 1,9 Millionen USD, gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at