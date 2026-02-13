Amforge Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Amforge Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 INR. Im Vorjahresviertel hatte Amforge Industries -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at