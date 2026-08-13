Amforge Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amforge Industries hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amforge Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at