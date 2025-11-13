Amforge Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amforge Industries präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at