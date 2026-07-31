AMG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AMG ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AMG die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AMG 0,320 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 449,6 Millionen EUR – ein Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMG 387,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at