AMG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AMG veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,28 EUR gegenüber 0,220 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 383,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 338,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 EUR. Im Vorjahr waren -0,950 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,51 Milliarden EUR, während im Vorjahr 1,33 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at