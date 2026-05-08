AMG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AMG lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 381,3 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 368,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at