07.11.2025 06:31:29
AMG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AMG hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte AMG einen Gewinn von -0,370 EUR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 372,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 324,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
