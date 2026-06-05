Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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06.06.2026 01:00:00
Amgen: A Biotech Giant's Path to Recovery and Growth
Explore the exciting world of Amgen (NASDAQ: AMGN) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities!*Stock prices used were the prices of April 22, 2026. The video was published on June 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amgen Inc.
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05.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 implodiert nachmittags (finanzen.at)
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05.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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05.06.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
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05.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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04.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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03.06.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
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03.06.26
|NYSE-Handel So steht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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03.06.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amgen Inc.
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