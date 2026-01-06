EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

06.01.2026

Amgen-Aktie im Plus: Dark Blue wird für hunderte Millionen Dollar übernommen

Amgen-Aktie im Plus: Dark Blue wird für hunderte Millionen Dollar übernommen

Amgen hat das britische Biotechnologieunternehmen Dark Blue Therapeutics für bis zu 840 Millionen US-Dollar übernommen.

Durch die Übernahme verschafft Amgen sich nach eigenen Angaben Zugriff auf ein in der Erprobung befindliches Molekül, das zwei Proteine angreift und abbaut, die bestimmte Arten der akuten myeloischen Leukämie verursachen. Das US-Biotech-Unternehmen will mit Dark Blue seine Bemühungen in der frühen Krebsforschung verstärken.

Laut Dark Blue hat sein führender Wirkstoffkandidat DBT 3757 in einer Reihe von Leukämie-Modellen eine starke Wirkung gezeigt. Dark Blue ist ein Biotech-Spin-off der Universität Oxford, dessen Hauptaktionäre Oxford Science Enterprises, Bristol Myers Squibb und EVOTEC waren.

Der Kaufpreis in Höhe von 840 Millionen Dollar beinhaltet Vorauszahlungen und künftige Meilensteinzahlungen.

Im NASDAQ-Handel notiert die Amgen-Aktie zeitweise 2,44 Prozent höher bei 328,54 US-Dollar.

Von Colin Kellaher

DOW JONES

Analysen zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
